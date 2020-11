Schotten en Macedoniërs door het dolle heen na plaatsing voor EK

Met name in Noord-Macedonië werd de plaatsing voor het EK uitbundig gevierd: iedereen ging de straat op. En in Tbilisi, waar Georgië werd verslagen, maakten de spelers en de trainers er ook een dolle boel van.

Bij veel Schotten en Macedoniërs zijn de emoties hoog opgelopen nu hun land het EK voetbal heeft gehaald. Voor Schotland is het het eerste eindtoernooi sinds 1998 en voor Noord-Macedonië zelfs de eerste in de geschiedenis .

Noord-Macedonië gaan we komend jaar beter leren kennen, want de ploeg is bij het EK ingedeeld in de groep van Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.

Schotten feesten in kleedkamer

Schotse spelers, publiek, pers. Allemaal waren ze door het dolle heen na de play-offzege op Servië in Belgrado. Middenvelder Ryan Christie verscheen huilend op televisie. "Het is zo'n vervelend jaar, dit is voor het hele land. We wisten dat we iets konden betekenen. Ik hoop dat iedereen thuis een klein feestje viert."

Zelf deden de spelers dat in de kleedkamer. Hossend en proostend vierden ze het bereiken van het EK.