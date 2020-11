Grapperhaus: niet zelf jagen op pedo's

Minister Grapperhaus keurt het af als burgers op eigen houtje achter mogelijke kindermisbruikers aan gaan. Er zijn de laatste tijd steeds vaker berichten over 'pedojagers'. Grapperhaus vindt het helemaal verkeerd als groepen voor eigen rechter spelen.

"We hebben een rechtsstaat; als je meent dat iemand iets strafbaars doet, ga je ermee naar de politie. We hebben professionals, die dit soort zaken behandelen:", zei hij vanochtend.

De minister ziet er ook niets in als de politie met pedojagers gaat samenwerken. Grapperhaus erkent wel dat de politie soms hulp kan gebruiken van burgers om bepaalde strafbare feiten op te sporen: "De politie vraagt soms om burgerinitiatieven en we hebben een programma als Opsporing Verzocht, maar je moet niet als een zelfbenoemde opsporingsdienst of jaagdienst aan de slag gaan."

Geschrokken

De politie heeft zich al een paar keer kritisch uitgelaten over pedojagers. Vanochtend herhaalde politiechef Dros dat in het AD: "Ik ben erg geschrokken van de ernst van de incidenten."

Ook het Openbaar Ministerie roept burgers op niet zelf kindermisbruikers op te sporen. Gisteren legde het Openbaar Ministerie een verband tussen de dood van een 73-jarige man in Arnhem en een pedojacht.

Hoe gaan 'pedojagers' te werk? We vroegen het eerder deze week aan Jagers 030, een groep uit Utrecht. De politie reageert in de video kritisch op hun activiteiten: