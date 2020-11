Half januari mogelijk proeven met bioscopen en evenementen

Half januari kunnen er proeven in testsituaties worden gedaan om weer voetbalwedstrijden, concerten en bioscoopbezoek met meer publiek mogelijk te maken. Staatssecretaris Keijzer heeft hierover vanmorgen gesproken met de evenementenbranche.

Voorwaarde is wel dat in de regio waar zo'n proefevenement wordt georganiseerd het risiconiveau 1 is, dat wil zeggen waakzaam.

De branche had verschillende situaties aangedragen, om daar te testen of deze evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. De sector wil samen met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft gegevens verzamelen over het besmettingsrisico in verschillende situaties, van kleine groepen binnen tot grote groepen bezoekers buiten.

Er wordt dan gekeken naar het gedrag van bezoekers, maar ook naar de luchtkwaliteit in een gebouw, het gebruik van mondkapjes, desinfectie en de gevolgen voor kwetsbare groepen.

Risiconiveau 1

Keijzer heeft met twee voorstellen ingestemd: voetbalwedstrijden en concerten waar het publiek moet zitten, en bioscopen. Voor festivals en concerten waarbij het publiek rondloopt komt nog geen toestemming.

De evenementensector wil ook werken met een toegangsbeleid voor het publiek. Mensen moeten in ieder geval een recente negatieve PCR-coronatest hebben.

Keijzer: "Dit is goed voor de Nederlandse bevolking. Die snakt naar weer met elkaar naar de film of een evenement gaan."