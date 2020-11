Verstappen snelle leerling op Turkse 'ijsbaan' tijdens vrije trainingen

Max Verstappen - Red Bull Content Pool

Max Verstappen heeft vrijdag met succes kennisgemaakt met het circuit voor de Grand Prix van Turkije. De Red Bull-coureur was op het gerenoveerde, maar daardoor overwegend gladde circuit in beide vrije trainingen de snelste. Het Formule 1-veld had in Istanbul, waar Lewis Hamilton dit weekend zijn zevende wereldtitel kan grijpen, vooral in de eerste vrije training moeite hun ritme te vinden. Glad Die sessie moest al na een paar minuten tijdelijk worden stilgelegd omdat de gloednieuwe asfaltlaag van de racebaan zo glad bleek dat de coureurs ook op lage snelheid er amper in slaagden om hun wagens op de baan te houden. "Het lijkt wel of ik op ijs rijd", zei Verstappen direct na het begin van de training.

Ook Hamilton klaagde in de tweede training over een gebrek aan controle. "Ik heb met deze banden helemaal geen grip", mopperde de 33-jarige Brit, die de vijftiende en vierde tijd liet noteren. Sterke indruk Verstappen Verstappen toonde zich in de tweede training een snelle leerling door liefst zeven seconden af te snoepen van zijn snelste tijd van de eerste sessie. Hij noteerde bovendien in de tweede vrije training na een uur de snelste tijden op alle gedeeltes van het circuit. Charles Leclerc (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes) finishten in de tweede training, die ondanks een aantal glijdpartijen relatief rustig verliep, respectievelijk als tweede en derde.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat het F1-circus weer in Istanbul is neergestreken. Red Bull Racing rijdt in Turkije bovendien zijn driehonderdste grand prix. "Mijn collega's Ole en Will (beiden bekleden diverse functies binnen Red Bull Racing, red.) zijn er alle driehonderd keer bij geweest. Ze hebben in zestien seizoenen geen enkele race gemist. Ongelooflijk", toonde Verstappen donderdag het respect voor zijn collega's.

Max Verstappen in de paddock van Red Bull tijdens de eerste vrije training in Turkije - Red Bull Content Pool

De negenvoudig grandprixwinnaar beschouwt de Brits-Oostenrijkse renstal nog steeds als een ideale werkgever. "Vergeet niet dat ze mij al heel snel de kans hebben gegeven om in de Formule 1 te debuteren. Anderen durfden dat toen niet aan." "We hebben samen mooie stappen gezet en ik heb een goede relatie met iedereen. De mensen in dit team hebben een enorme drive. Ik voel de motivatie. De enige tegenstander die we nog moeten verslaan is Mercedes. Ik zit hier goed. Er zijn veel slechtere plekken in de Formule 1." De derde vrije training is zaterdagochtend om 10.00 uur (Nederlandse tijd), gevolgd door de kwalificatie om 13.00 uur.