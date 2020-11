Coureurs moeten wennen aan Turkse 'ijsbaan', Verstappen het snelst

De eerste vrije training van de Grand Prix van Turkije is niet vlekkeloos verlopen. De Formule 1-coureurs hadden vrijdagochtend in Istanbul, waar Lewis Hamilton dit weekend zijn zevende wereldtitel kan pakken, moeite hun ritme te vinden op het gladde circuit.

"Het lijkt wel of ik op ijs rijd", zei Max Verstappen over de boordradio. Het zorgde ervoor dat de coureurs vooral in het eerste deel van de training niet voluit konden gaan.

De Red Bull-coureur, die het Turkse circuit alleen van de simulator of games kende, klaagde daarna ook nog over problemen aan zijn remmen.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat het F1-circus weer in Istanbul is neergestreken. Red Bull Racing rijdt in Turkije bovendien zijn driehonderdste grand prix.

"Mijn collega's Ole en Will (beiden bekleden diverse functies binnen Red Bull Racing, red.) zijn er alle driehonderd keer bij geweest. Ze hebben in zestien seizoenen geen enkele race gemist. Ongelooflijk", toonde Verstappen donderdag het respect voor zijn collega's.

Ideale werkgever

De negenvoudig grandprixwinnaar beschouwt de Brits-Oostenrijkse renstal nog steeds als een ideale werkgever. "Vergeet niet dat ze mij al heel snel de kans hebben gegeven om in de Formule 1 te debuteren. Anderen durfden dat toen niet aan."

"We hebben samen mooie stappen gezet en ik heb een goede relatie met iedereen. De mensen in dit team hebben een enorme drive. Ik voel de motivatie. De enige tegenstander die we nog moeten verslaan is Mercedes. Ik zit hier goed. Er zijn veel slechtere plekken in de Formule 1."

De tweede vrije training is vrijdagmiddag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) op het Istanbul Park Circuit.