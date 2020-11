Hoge Raad houdt verbod motorclub Satudarah in stand

Motorclub Satudarah blijft verboden en moet worden ontbonden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het Satudarah-logo wordt verboden en leden mogen niet meer bijeen komen.

Vorig jaar verbood het gerechtshof in Den Haag de motorclub al, in navolging van de rechtbank. Satudarah probeerde het verbod in cassatie bij de hoogste rechter ongedaan te maken.

Satudarah is niet de enige motorclub die het Openbaar Ministerie wil verbieden. Volgens het OM maken de clubs zich schuldig aan criminaliteit en zijn ze daardoor een gevaar voor de openbare orde.