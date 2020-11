Kwart minder kankerpatiënten doorverwezen naar ziekenhuis

Dit najaar zijn minder mensen doorverwezen naar het ziekenhuis met klachten die kunnen duiden op kanker. Het aantal mensen dat door huisartsen is doorverwezen, was een kwart lager dan zonder de corona-uitbraak, blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het aantal verwijzingen is de laatste weken wel weer wat gestegen, maar het is minder dan de aantallen in 2018 en 2019.

Na de zomervakantie was er juist een piek in het aantal doorverwijzingen. Dat heeft volgens de NZa te maken met 'inhaalzorg'. Tijdens de eerste coronagolf was het aantal doorverwijzingen nog sterker teruggelopen dan afgelopen najaar en ging iedereen met klachten uiteindelijk alsnog naar het ziekenhuis.

Huisarts bellen voor beoordeling

De NZa vindt het zorgelijk dat mensen die mogelijk kanker hebben niet worden doorverwezen naar een specialist of zich niet eens bij de huisarts melden. "Als mensen te lang blijven rondlopen met klachten, kunnen zij gezondheidsschade oplopen. Als je contact opneemt met de huisarts kan die beoordelen wat er nodig is", zegt NZa-voorzitter Marian Kaljouw.

Het totaal aantal gemiste verwijzingen naar de hele medisch specialistische zorg lag vorige week op 72 procent van wat zonder de corona-uitbraak het geval zou zijn geweest.

De NZa benadrukt dat dit niet betekent dat iedereen die geen doorverwijzing krijgt helemaal niet wordt geholpen. Sommige patiënten kunnen door hun eigen huisarts behandeld worden en soms gaan klachten ook vanzelf weer over, zegt de NZa.