Verzekeraar betaalt eigen risico zorgmedewerkers bij coronabesmetting

Zorgmedewerkers met een collectieve zorgverzekering van IZZ krijgen het verplichte eigen risico van 385 euro vergoed als ze door het coronavirus in het ziekenhuis terechtkomen. "Wij vinden het onterecht dat als je tijdens je werk in de frontlinie besmet raakt en in het ziekenhuis belandt, dat je dan ook nog je verplichte eigen risico moet betalen", zegt IZZ-directeur Roland Kip in het NOS Radio 1 Journaal.

Eerder vroeg de stichting aan de overheid om het verplichte eigen risico voor zorgmedewerkers te compenseren. Toen dit uitbleef, besloot het ledencollectief het zelf te organiseren.

De stichting verwacht dat de regeling voor 2020 en 2021 in totaal 230.000 euro zal kosten.

Ruimhartig in toekenning

Ongeveer 230.000 zorgmedewerkers zijn verzekerd via het ledencollectief. IZZ verwacht dat er 450 verzoeken tot compensatie van het hele eigen risico zullen binnenkomen, en zo'n 500 verzoeken om een deel van het eigen risico te betalen. "Bijvoorbeeld doordat mensen specialistische zorg nodig hadden of medicijnen moesten gebruiken."

IZZ betaalt de compensatie uit gespaard eigen vermogen. Het geld dat de afgelopen veertig jaar gespaard werd, was eigenlijk bedoeld voor wanneer de organisatie in zwaar weer zou terechtkomen. "Maar wij denken dat wanneer je in je beroep zo wordt geraakt door het coronavirus dat we dat nu moeten inzetten", zegt Kip.

De organisatie laat weten ruimhartig te zijn in de toekenning van de vergoeding. "Ook mensen die een deel van hun eigen risico hebben aangesproken kunnen op de compensatie rekenen. De groep van zorgmedewerkers komt zelden voor zichzelf op, vandaar dat wij dat doen."