Ook China feliciteert Biden met verkiezingswinst

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Joe Biden en Kamala Harris gefeliciteerd met hun verkiezingsoverwinning. President Trump heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven.

"We respecteren de keuze van het Amerikaanse volk. We feliciteren de heer Biden en mevrouw Harris", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie tijdens een dagelijkse persconferentie. "We begrijpen dat het resultaat van de verkiezingen bepaald wordt door Amerikaanse wetten en procedures."

Eerder kreeg Biden al gelukwensen uit andere landen. De Franse president Macron, de Britse premier Johnson en de Duitse bondskanselier Merkel feliciteerden Biden kort nadat de grote Amerikaanse nieuwsorganisaties afgelopen weekend bekend hadden gemaakt dat de Democraat de verkiezingen heeft gewonnen.

Ook landen die Trump als bondgenoot zien, zoals Saudi-Arabië en Israël kwamen met felicitaties aan Biden. Rusland is internationaal de uitzondering: eerder deze week zei een woordvoerder te willen wachten tot de uitslag definitief is.

Wachtende felicitaties

Overigens heeft Biden nog geen toegang tot de felicitaties die officieel voor hem binnenkomen bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt CNN.

Omdat de regering-Trump het verlies niet erkent, wordt er nog niet samengewerkt met het team van Biden. De gebruikelijke gelukwensen, die normaal worden doorgesluisd naar de winnaar van de verkiezingen, liggen daarom nog op hem te wachten.