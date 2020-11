Historisch economisch herstel, niveau vorig jaar nog ver weg

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal weer opgeveerd. In juli, augustus en september steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 7,7 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dat is de grootste groei ooit gemeten, blijkt uit cijfers van het CBS.

Nederland kwam dan ook uit een diep dal. De krimp die de economie doormaakte in het voorjaar was immers ook historisch. Het niveau van vorig jaar is ook nog niet in beeld: ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie nog altijd met 3 procent gekrompen.

Dat het in de zomer toch weer wat beter ging was voor een deel het gevolg van meer consumptie door huishoudens. De terrassen liepen vol en de deuren van gesloten musea, winkels en bioscopen gingen weer open. Daardoor gaven de huishoudens ruim 9 procent meer uit dan in de maanden ervoor.

Ook de overheidsconsumptie nam flink toe, net als de investeringen van bedrijven en de export.

Verenigd Koninkrijk krabbelt op uit een diep dal

Ook in andere Europese landen trok de economie weer aan. Het Verenigd Koninkrijk was in het voorjaar in een diep dal gestort. In het tweede kwartaal slonk de economie daar met bijna een vijfde. In de maanden juli, augustus en september groeide het bbp weer met ruim 15 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Ten opzichte van vorig jaar is de waarde van de in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde diensten en producten nog altijd bijna tien procent lager. Bovendien vertraagde de groei weer in september.

Ook de Duitse economie is de coronaklap nog niet te boven. Daar ligt het bbp nog altijd ruim 4 procent lager dan vorig jaar, ondanks een herstel van ruim 8 procent in juli, augustus en september.

Er komen weer banen terug

Eerder vandaag maakte het CBS dat er 164.000 banen terugkwamen tussen juni en oktober. Door de coronacrisis waren er in de drie maanden daarvoor juist bijna 300.000 banen verdwenen.

Er kwamen in het derde kwartaal onder meer veel banen bij in de zorg. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen slechts mondjesmaat toe, terwijl er juist in die sector heel veel banen waren verdwenen in het kwartaal ervoor.