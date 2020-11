Britse seriemoordenaar Yorkshire Ripper (74) overleden

De Britse seriemoordenaar Peter Sutcliffe, beter bekend als de Yorkshire Ripper, is overleden. Sutcliffe (74) overleed volgens de BBC in een ziekenhuis aan de gevolgen van covid-19, waarvoor hij behandeling zou hebben afgewezen.

Tussen juli 1975 en eind 1980 verminkte en vermoordde Sutcliffe ten minste dertien vrouwen, voornamelijk prostituees. Hij bracht de rest van zijn leven in de gevangenis en een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis door.

Omdat hij op twee zaken na, altijd toesloeg in Yorkshire, in het noorden van Engeland, en hij zijn slachtoffers bewerkte met hamers, messen en schroevendraaiers werd Sutcliffe door de Britse pers al snel de Yorkshire Ripper genoemd.

Grof geweld

In 1981 kreeg de Britse politie Sutcliffe te pakken. Hij bekende vervolgens schuld aan dertien moorden en zeven pogingen tot moord en zei dat God hem daartoe opdracht had gegeven. Sutcliffe werd veroordeeld tot twintig keer levenslang.

Sutcliffe, een gewezen grafdelver en vrachtwagenchauffeur, had al een aantal vrouwen aangevallen en mishandeld voor hij in oktober 1975 zijn eerste moord pleegde. Het slachtoffer was Wilma McCann, moeder van vier kinderen.

Een van haar zoons zegt nu tegen de BBC dat de dood van Sutcliffe een opluchting betekent voor de slachtoffers. "Alle aandacht voor hem, de stroom verhalen over hem, daar komt nu een eind aan."

Negen keer ondervraagd

De Britse kranten besteedden gretig aandacht aan de lange reeks onopgeloste moorden met een sadistische signatuur. In het jarenlange onderzoek naar de dader, waar 150 rechercheurs voor waren vrijgemaakt, werd Sutcliffe negen keer ondervraagd door de politie en steeds weer vrijgelaten.

In 1981 werd hij, in gezelschap van een prostituee, aangehouden in een auto met een vals kenteken. Toen daarbij ook een hamer en mes werden aangetroffen, gaf hij na twee dagen verhoord te zijn toe dat hij de Yorkshire Ripper was.

Hoewel onderzoek uitwees dat Sutcliffe leed aan paranoïde schizofrenie, achtte de rechter hem toch volledig verantwoordelijk voor zijn misdaden en legde hem de zwaarste straf op.