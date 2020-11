Trump: onder mijn regering geen lockdown • Gommers schrikt van gesprek met vaccinmaker

De Amerikaanse president Trump heeft op de dag dat de coronacijfers in de VS nieuwe records bereikten, gezegd dat zijn regering niet tot een lockdown zal overgaan. "Volgens sommige schattingen kost een nationale lockdown 50 miljard dollar en honderdduizenden banen per dag. Het liefst gaan we niet in een lockdown. Wat er in de toekomst gebeurt, wie zal het zeggen? De tijd zal ons leren welke regering daar verantwoordelijk voor zal zijn. Ik kan jullie zeggen dat deze regering niet in lockdown gaat. Dat is niet nodig, want het middel mag niet erger zijn dan de kwaal."

Trump verwacht dat er in april voor alle Amerikanen een vaccin beschikbaar is. Het aantal nieuwe besmettingen bereikte gisteren het record van 153.000 per dag. Ook het aantal Amerikanen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is hoger dan ooit: 67.000.

Een wetenschappelijk instituut in Seattle is bang dat het aantal doden half januari een piek van 2200 per dag zal bereiken. Op 1 maart zullen naar verwachting 439.000 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.