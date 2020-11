Opnieuw 700 extra sterfgevallen • 'Niet alle ouderen willen direct coronavaccin'

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal weer opgeveerd. In juli, augustus en september steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 7,7 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dat is de grootste groei ooit gemeten, blijkt uit cijfers van het CBS.

Nederland kwam dan ook uit een diep dal. De krimp die de economie doormaakte in het voorjaar was historisch. Het niveau van vorig jaar is ook nog niet in beeld: ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie nog altijd met 3 procent gekrompen.

Historisch economisch herstel, niveau vorig jaar nog ver weg