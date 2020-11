'Niet alle ouderen willen meteen coronaprik' • Cruise afgebroken na uitbraak

Ruim een kwart van de ouderen wil zich niet meteen laten inenten zodra er een coronavaccin beschikbaar is. Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Ouderenfonds onder leden van het eigen ouderenpanel. Het onderzoek is ingevuld door 521 mensen en is volgens het Nationaal Ouderenfonds representatief voor de Nederlandse 55+'ers.

Ongeveer twee derde van de ondervraagden (65,5 procent) is het (helemaal) eens met de stelling "zodra er een vaccin is, laat ik me vaccineren". Ruim een kwart (27,2 procent) is het (helemaal) oneens en 7,3 procent weet het niet.

Volgens het Ouderenfonds blijkt uit het onderzoek dat hoe ouder de ondervraagden zijn, hoe groter de kans is dat ze zich willen laten inenten. Dit loopt op van 44,9 procent onder mensen tussen de 55 en 65 jaar tot 75 procent onder 85+'ers.

Het is de bedoeling dat ouderen en kwetsbaren het eerst gevaccineerd worden. Het RIVM verwacht zeker het hele jaar bezig te zijn met de vaccinaties van alle Nederlanders, zei de manager van het Rijksvaccinatieprogramma gisteren tegen de NOS.

