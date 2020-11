Microsoft: hackers vielen vaccinbedrijven aan • 'Strenge lockdown op komst in Oostenrijk'

Het aantal coronabesmettingen bij kinderen volgt het aantal besmettingen in de gehele gemeenschap. Dat concluderen Vlaamse onderzoekers in een studie naar coronabesmettingen onder 362 kinderen onder de 16 uit twee plaatsen in Vlaams-Limburg. De kinderen werden niet ernstig ziek.

De onderzoekers bekeken de hoeveelheid antistoffen in het bloed van kinderen uit Alken (zwaar getroffen in de eerste golf) en Pelt (nauwelijks besmettingen in eerste golf). Het verschil in viruscirculatie tussen de plaatsen is ook bij de kinderen zichtbaar. In Alken werden antistoffen gemeten bij 14,4 procent van de deelnemers, in Pelt was dit 4,4 procent. Verder toont de studie in Alken aan dat er geen verschil zit tussen het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep 6-12 jaar en 12-15 jaar.

"Ook de kinderen blijven dus niet gespaard van het coronavirus", zegt professor Corinne Vandermeulen van de KU Leuven. "Zeker op plaatsen met een hoge viruscirculatie zoals in Alken het geval was. Wat wel geruststellend is, is dat de kinderen die een infectie hebben doorgemaakt niet ernstig ziek zijn geworden."

Er is geen onderzoek gedaan naar de rol die kinderen spelen in de verspreiding van het virus.