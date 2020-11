Na afgekeurd doelpunt Messi speelt Argentinië gelijk in WK-kwalificatie

Het duel tussen Argentinië en Paraguay, in de derde speelronde van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie, is geëindigd in een gelijkspel: 1-1.

In het Argentijnse Buenos Aires kwam de thuisploeg al vroeg op achterstand na een benutte penalty van Ángel Romero. Fiorentina-verdediger Martínez Quarta haakte de dribbelende Miguel Almirón en de bal ging op de stip.

Overtreding

Romero was succesvol vanaf elf meter en maakte daarmee zijn derde goal in drie kwalificatiewedstrijden. Vlak voor rust maakte Nicolás González de gelijkmaker. De vervanger van de geblesseerde Ajacied Nicolás Tagliafico kopte de bal achter doelman Antony Silva.

Na rust ging Argentinië op zoek naar de winnende treffer en dat leek te lukken toen Lionel Messi na iets meer dan tien minuten scoorde na een mooie aanval. Het doelpunt werd afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter, vanwege een overtreding in aanloop naar de goal.