Wekdienst 13/11: Duidelijkheid over vuurwerkverbod • Frankrijk herdenkt aanslagen 2015

Goedemorgen! Komt er een vuurwerkverbod of niet? Naar verwachting wordt dat vandaag bekendgemaakt. En het is vandaag 5 jaar geleden dat Frankrijk werd opgeschrikt door terreuraanslagen in Parijs. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. De temperatuur loopt op naar een graad of 13 en er staat een matige, aan zee hier en daar vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. In het weekend is er veel bewolking en is het met zo'n 15 graden zacht. Zondag kan het even fors regenen en waaien.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Naar verwachting beslist het kabinet vandaag of er inderdaad in heel Nederland een vuurwerkverbod komt tijdens de jaarwisseling.

De congres- en evenementenbranche hoort van het kabinet of ze pilots mogen starten, zodat ze op termijn misschien weer open kunnen.

In Frankrijk worden de terreuraanslagen van 13 november 2015 herdacht, onder meer in concertzaal Bataclan in Parijs. 130 mensen kwamen toen om leven.

En hoe staat het ervoor met de economische groei en de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis? Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met cijfers over het derde kwartaal. Wat heb je gemist? Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt dat er geen bewijs is dat er bij de de afgelopen presidentsverkiezing is gesjoemeld met stemmen. De afdeling die verantwoordelijk is voor toezicht op het stemmen zegt dat de verkiezingen van dit jaar de veiligste ooit waren. President Trump en zijn aanhangers beweren al sinds het einde van de verkiezingen dat er sprake is van fraude. Trump twitterde onder meer dat honderdduizenden stemmen zouden zijn vernietigd. Volgens de organisaties is er geen bewijs dat er stemmen zijn verwijderd, verloren of vervangen. Ander nieuws uit de nacht: Amnesty International meldt massamoord in Ethiopië: dat zou begin deze week zijn gebeurd in het noordwesten van de regio Tigray. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op beeldmateriaal van lichamen die op de grond liggen of worden weggedragen. In Tigray woedt een conflict tussen regeringstroepen en milities.

Werkgevers willen andere reiskostenvergoeding nu thuiswerken de norm wordt: de meerderheid verwacht dat twee dagen thuiswerken de norm wordt na de coronacrisis. Op die dagen wil driekwart van de werkgevers geen kilometers meer vergoeden, omdat die dan niet gereden worden. Voor thuiswerken zouden werknemers 2 euro per dag krijgen. Dat geld zou nodig zijn voor bijvoorbeeld koffie en toiletpapier.

Partij Aung San Suu Kyi wint opnieuw absolute meerderheid in Myanmar: de verkiezingen werden gezien als een referendum over Aung San Suu Kyi. In eigen land is ze zeer populair, maar in het buitenland ligt ze onder vuur na beschuldigingen van genocide op de moslimminderheid in het land, de Rohingya.

En dan nog even dit: Een deel van de lucht boven Eindhoven was gisteren ineens fonkelend felblauw. Vanaf gebouwen als het Philips Stadion, het Evoluon en Eindhoven Airport legden zo'n 1500 led-lampen een mantel van licht over de stad. Een verrassing die is voorbereid door de gemeente en lichtfestival Glow. "Dit was maandenlang het best bewaarde geheim van Eindhoven", zegt Suzanne Maas van de organisatie.

De lucht boven Eindhoven kleurt blauw tijdens Glow 2020 - NOS