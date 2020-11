Rode Kruis start actie voor orkaanslachtoffers wereldwijd, 'nood is echt enorm'

Het Rode Kruis is een hulpactie begonnen om de slachtoffers van orkanen en overstromingen in verschillende delen van de wereld te helpen. In Midden-Amerika heeft orkaan Eta een spoor van vernieling achtergelaten, Vietnam en Sudan kampen met overstromingen en de Filipijnen werden de de afgelopen weken getroffen door meerdere zware orkanen.

De hulporganisatie verleende al hulp in veel van die regio's om de coronacrisis het hoofd te bieden. Nu is er ook noodhulp nodig, zegt Juriaan Lahr, hoofd internationale hulp bij het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal. "Of er meer orkanen zijn dit jaar weten we nog niet, want het orkaanseizoen is nog niet voorbij, maar wat we wel weten is dat door klimaatverandering de orkanen sterker zijn, veel meer regen veroorzaken en dat daardoor ook grote overstromingen ontstaan."

In de Filipijnen trokken in twee weken tijd twee zware orkanen, Goni en Yamco, over hetzelfde gebied. Het aantal doden door de laatste orkaan is opgelopen. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 39 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten worden ook nog 22 mensen vermist.

In Manilla en omgeving is na orkaan Yamco begonnen met het schoonmaken van de straten: