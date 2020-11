Ministerie VS: dit waren de veiligste verkiezingen ooit

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid zegt dat er geen bewijs is dat er bij de de afgelopen presidentsverkiezing is gesjoemeld met stemmen. De afdeling die verantwoordelijk is voor toezicht op het stemmen zegt dat de verkiezingen van dit jaar de veiligste ooit waren.

"Hoewel er ongegronde claims worden gemaakt over onze verkiezingen en er desinformatie wordt verspreid, kunnen we u verzekeren dat we het uiterste vertrouwen hebben in de veiligheid en integriteit van onze verkiezingen. U zou dat ook moeten hebben", staat op de overheidswebsite van de Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA). "Er is geen bewijs dat er stemmen zijn verwijderd, verloren of vervangen zijn."

Ook de minister van Justitie in de swing state Pennsylvania meldt dat in zijn staat er geen stembusfraude is vastgesteld: