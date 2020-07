Toch publiek welkom bij uitgesteld Roland Garros

Bij het uitgestelde tennistoernooi van Roland Garros, dat eind september in Parijs van start gaat, is toch publiek welkom. De organisatie heeft bekendgemaakt dat 50 tot 60 procent van de stoelen beschikbaar zijn voor toeschouwers.

Het Franse grandslamtoernooi zou eigenlijk op 24 mei beginnen, maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 27 september. Het graveltoernooi begint twee weken na de US Open. Bij het grandslamtoernooi in New York zal zonder publiek worden gespeeld.

Volgens de organisatie kunnen er in Parijs maximaal vier toeschouwers naast elkaar zitten op de tribunes, met telkens een lege stoel tussen twee groepen in. Mondkapjes op de tribunes worden aangeraden, maar zijn niet verplicht. Alleen als mensen binnen het stadion onderweg zijn, moet een mondkapje worden gedragen.

In augustus weer tennis

Het internationale tennis ligt de komende weken nog stil. Op 3 augustus komen de vrouwen voor het eerst in actie op het graveltoernooi van Palermo, waar ook Kiki Bertens voor het eerst in vijf maanden actief zal zijn.

De mannen pakken het tennisracket twee weken later op bij het gecombineerde ATP-/WTA-toernooi van Cincinatti, dat voor deze keer op het US Open-complex in New York wordt gehouden.

Vorige maand was er voor de mannen nog wel de Adria Tour, een serie demonstratietoernooien met publiek die werd georganiseerd door Novak Djokovic. Maar dat was geen onverdeeld succes: vier deelnemers, onder wie Djokovic zelf, raakten besmet met het coronavirus.