Deelnemersveld EK nu compleet: Schotland treft Engeland

Schotland mag zich verheugen op een beladen confrontatie met buurland Engeland en treft verder Kroatië en Tsjechië in groep D. Het duel met Engeland wordt op 18 juni op Wembley gespeeld. In 1996 kwamen beide landen elkaar ook al tegen op het EK. Door goals van Alan Shearer en Paul Gascoigne won Engeland toen met 2-0.

Met de kwalificatie van Noord-Macedonië, Hongarije, Slowakije en Schotland is het deelnemersveld van 24 landen voor het EK compleet. Noord-Macedonië voegde zich bij groep C met Nederland, Oekraïne en Oostenrijk .

Slowakije voegde zich bij Spanje, Zweden en Polen in groep E en de Hongaren sluiten aan bij groep F met wereldkampioen Frankrijk, regerend Europees kampioen Portugal en Duitsland.

Opening

Turkije-Italië is op 11 juni in Rome het openingsduel van het Europese eindtoernooi. Nederland treft op 13 juni Oekraïne, op 17 juni Oostenrijk en op 21 juni Noord-Macedonië. De finale wordt op 11 juli gespeeld op Wembley in Londen.

Klik hieronder op de tweet om de groepsindeling voor het EK van volgend jaar te bekijken.