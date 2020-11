Casey leidt op Masters, rommelige start voor favoriet DeChambeau

Bij de bookmakers is Bryson DeChambeau de absolute favoriet. De Amerikaan zat tijdens de coronapauze elke dag in het fitnesshok, kwam veertien kilo aan en slaat de bal nu verder dan iedereen.

De dag begon met een regenbui van drie uur, waardoor niet iedereen zijn ronde kon voltooien. Tiger Woods, vorig jaar voor de vijfde keer winnaar van het zo felbegeerde groene jasje , slaagde daar wel in als een van de vroege starters. Met een foutloze ronde en vier birdies staat hij in de top van het klassement.

DeChambeau won in september de US Open, maar beleefde in Augusta een rommelige eerste dag. Hij sloeg de bal een paar keer de bosjes in, maar dankzij birdies op de laatste twee holes eindigde hij toch nog met een ronde van -2.

"Ik was wat hebberig en nam wat risico vandaag, dat pakte helaas niet zo goed uit als ik had gedacht", zei DeChambeau na zijn eerste dag. "Deze baan, hoe ik ook speel, pakt je toch weer terug. Dit is wel de Masters en het is een geweldige test hoe je golf moet spelen."

Veteraan

Net als DeChambeau eindigde Larry Mize eveneens met een ronde van -2. De 62-jarige Amerikaan won het toernooi in 1987 en mag daardoor voor de rest van z'n leven meedoen. Mize liet met zes birdies en slechts vier bogeys zien dat hij het nog altijd niet verleerd is.

Het befaamde golftoernooi in Augusta wordt normaliter in april afgewerkt. Vanwege de uitbraak van het coronavirus moest het naar november worden verschoven. Publiek is niet welkom bij het vierdaagse evenement.