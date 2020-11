Minister Blok wil met EU praten over wapenembargo Turkije

Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil binnen de Europese Unie steun zoeken voor een Europees wapenembargo tegen NAVO-bondgenoot Turkije. De vier regeringspartijen hebben dit gevraagd vanwege de betrokkenheid van Turkije bij diverse conflicten in de regio, waaronder de strijd om Nagorno-Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kwamen deze week bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken met een motie met die strekking.

De regering in Ankara schendt volgens hen het internationaal recht door de betrokkenheid bij de gewapende conflicten in Libië en de oostelijke Middellandse Zee. Daar boort Turkije naar olie in gebied dat bij Griekenland hoort.

Graag

Minister Blok zei vanavond laat op het verzoek van de Kamer dat hij het "graag gaat doen", doelend op het zoeken van steun bij zijn Europese collega's.

Het kabinet moet in EU-verband zijn best doen voor een wapenembargo, vinden de coalitiepartners. "Keer op keer gaat Turkije over de schreef. Het is tijd voor stevige maatregelen", zegt de opsteller van de motie, ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. Volgens hem heeft Turkije Syrische jihadstrijders overgebracht naar Nagorno-Karabach om daar te vechten.