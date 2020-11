Amnesty International meldt massamoord in Ethiopië

Amnesty International zegt dat er bij de strijd in het noorden van Ethiopië tientallen tot honderden burgers zijn afgeslacht. Dat zou twee dagen geleden zijn gebeurd, bij de plaats May Cadera in het noordwesten van de regio Tigray. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op foto's en video's van lichamen die her en der op de grond liggen of worden weggedragen.

"We kunnen bevestigen dat een groot aantal burgers is vermoord. Het lijkt erop dat het dagloners waren die op geen enkele manier bij de gevechten betrokken waren", zegt Deprose Muchena, Amnesty's directeur voor Oost- en Zuidelijk Afrika. "Dit is een gruwelijke tragedie. De tijd zal ons leren wat de werkelijke omvang is, want de communicatie met Tigray ligt nog plat."

Gapende wonden

Getuigen vertelden Amnesty dat de lichamen die ze zagen gapende wonden vertoonden, die vermoedelijk veroorzaakt zijn door messen of machetes. De getuigen vertelden verder dat milities die met het Tigray People's Liberation Front (TPLF) meevechten verantwoordelijk zijn voor het bloedbad.

Het lijkt erop dat ze zich afreageerden, nadat ze een nederlaag hadden geleden tegen het regeringsleger, dat vorige week een offensief tegen het TPLF inzette. Volgens een getuige behoorden de slachtoffers tot het Amhara-volk. Amhara-milities zouden meevechten aan de kant van het regeringsleger.