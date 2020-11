Lange wachten Schotland is voorbij, ook Hongarije en Slowakije naar EK

Namens Servië misten Sasa Lukic en Aleksandar Mitrovic voor rust kansen en voor de Schotten mikte Andrew Robertson over. Ryan Christie was zeven minuten na rust wel secuur en zorgde voor de Schotse voorsprong.

Schotland heeft zich voor het eerst sinds de deelname aan het WK van 1998 voor een groot toernooi geplaatst. De ploeg van bondscoach Steve Clarke won in Belgrado na het nemen van strafschoppen van Servië en dwong zodoende deelname af aan het EK, volgend jaar zomer. Ook Slowakije en Hongarije stelden donderdag een ticket veilig in de play-offs.

Nadat vijf Schotten hun strafschop hadden benut en ook vier Serviërs, onder wie Ajax-aanvoerder Dusan Tadic, hun vizier op scherp hadden staan, miste Mitrovic de vijfde en beslissende Servische strafschop. Het zorgde voor een explosie van vreugde bij de Schotten die op het onder andere Engeland treffen in groep D.

Hongarije in bizar slot langs IJsland

Hongarije plaatste zich na een hectische slotfase ten koste van IJsland voor het EK. In Boedapest maakten de Hongaren een 1-0 achterstand in de laatste minuten goed: 2-1.

IJslands eerste kans was raak. Een vrije trap, toegekend door scheidsrechter Björn Kuipers, werd matig ingeschoten door Gylfi Sigurdsson, maar doelman Péter Gulácsi liet de bal door zijn vingers glippen.

Hongarije zette daarna aan en Dominik Szoboszlai was met vrije trappen tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. Het technisch vaardige Hongarije was na rust beter, maar kreeg amper kansen.

Een schot van Ádám Szalai ging in de laatste fase nog via een been over en de Hongaarse EK-droom leek voorbij. In de 88ste minuut maakte invaller Loïc Nego, een voormalig Frans jeugdinternational die vorig jaar de Hongaarse nationaliteit kreeg, echter met een gelukkige klutsgoal gelijk waardoor de Hongaarse hoop weer toenam.