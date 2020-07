Sponsornaam maakt plaats voor 'Zwolle Zorgt' op shirt Landstede Hammers

De basketballers van Landstede Hammers spelen komend seizoen niet met de naam van hoofdsponsor Landstede op de borst, maar met de tekst 'Zwolle Zorgt' op het shirt. De club wil daarmee zijn waardering uitspreken voor de zorgwerkers die tijdens de coronacrisis zo zwaar op de proef zijn gesteld, en nog steeds.

"Kampioenen voor kampioenen", motiveert algemeen manager Aart van der Horst het initiatief van de club die in 2019 de landstitel greep en ook de koploper was toen de Dutch Basketball League in maart moest worden gestopt vanwege de uitbraak van het coronavirus. "We delen een jaar lang meer dan het applaus. Topbasketbal als cadeau aan trouwe, harde werkers en hun gezinnen."

Met dat laatste verwijst Van der Horst naar het voornemen om ieder thuisduel van de Hammers een aantal vakken te reserveren voor zorgmedewerkers en hun gezinsleden.