Politiebonden furieus over tekortschietende kwaliteit interne onderzoeken

De politiebonden NPB en ACP hebben woedend gereageerd op een rapport over de kwaliteit van interne onderzoeken bij de politie. Het rapport is door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Grapperhaus zegt in de begeleidende brief dat het "te vaak niet goed gaat", dat afdelingen die de onderzoeken uitvoeren "lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg" te werk gaan en dat door de tekortschietende kwaliteit mogelijk politiemensen zijn beschadigd.

ACP-voorzitter Van de Kamp vindt de bevindingen "spijkerhard". "Het systeem dat de werkgever heeft opgetuigd rammelt aan alle kanten." Hij verwacht excuses voor politiemensen die ten onrechte zijn beschadigd.

Door de mangel

Volgens de NPB komt het onderzoek naar de kwaliteit van interne onderzoeken veel te laat. "Het is al jaren een ongecontroleerde bende, met als gevolg dat incompetente leidinggevenden veel ruimte hebben gekregen voor willekeur en machtsmisbruik", zegt voorzitter Jan Struijs. "Het is een schande dat het korps al die tijd heeft weggekeken terwijl eersteklas collega's ten onrechte door de mangel werden gehaald."

De NPB wil dat een onafhankelijke instantie beslist of er een onderzoek tegen iemand wordt ingesteld. Het onderzoek zelf moet ook door een onafhankelijke partij worden uitgevoerd.

Plichtsverzuim

Bij de politie houden zich zo'n 130 mensen met interne onderzoeken bezig. De opdracht voor zo'n onderzoek komt van de eenheidsleiding.

Als de uitkomst is dat er inderdaad sprake is geweest van plichtsverzuim kan een sanctie volgen, bijvoorbeeld ontslag.