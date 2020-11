Portugees talent verrast favorieten op EK baanwielrennen, Barker volgt Wild op

Iúri Leitão is dé verrassing van de eerste twee dagen op de EK baanwielrennen in het Bulgaarse Plovdiv. De pas 22-jarige Portugees werd woensdag tweede op de afvalkoers en pakte donderdag, in een wedstrijd vol toppers, het goud op de scratch.

Leitão was vorige maand nog actief op de EK voor junioren en beloften, maar kwam daar niet verder dan een tweede plaats. Bij de senioren, met onder anderen wereldkampioen Jevgeni Karaljok en de Europees kampioenen van 2018 (Roman Gladysj) en 2019 (Sebastian Mora) in de baan, veroverde hij wel de Europese titel.

De Portugees pakte halverwege de race een ronde voorsprong. Vervolgens sprong hij met een groepje kanshebbers mee, reed ook daaruit weg en kwam als eerste over de meet.

Barker volgt Wild op

Bij de vrouwen waren er geen verrassingen op de tweede dag van de EK. Elinor Barker veroverde het goud op de afvalkoers. De 26-jarige Britse is daarmee de opvolgster van Kirsten Wild die vanwege de coronacrisis de EK, net als de andere Nederlandse baanrenners, aan zich voorbij laat gaan.

Wild werd in oktober geveld door het coronavirus: