Slechte generale Bosnië voor duel met Oranje; Engelsen kloppen Ieren weer eens

De eerste wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland eindigde vorige maand in een gelijkspel (0-0) . Oranje bezet de derde plek in groep 1 van Divisie A met vijf punten, Bosnië en Herzegovina staat met twee punten onderaan.

Zonder Pjanic boog Bosnië in de tweede helft voor Iran. Kaveh Rezaei opende vlak na rust de score en Mehdi Ghayedi zorgde in blessuretijd voor de tweede goal.

Edin Dzeko deed vanwege een positieve coronatest niet mee bij de Bosniërs. Zijn meespelen zondag in Amsterdam is onwaarschijnlijk. Miralem Pjanic droeg de aanvoerdersband en deed een helft mee.

Engeland na 35 jaar weer eens langs Ierland

In Londen wist Engeland het oefenduel met Ierland met 3-0 te winnen. Het was pas de eerste zege voor de Engelsen op de Ieren sinds een vriendschappelijk duel tussen de twee in 1985. Dat eindigde destijds in 2-1 voor Engeland.

In de zes wedstrijden die sindsdien volgden, won Ierland er een (EK 1988) en werd er vijf keer gelijkgespeeld.

Op Wembley was het donderdagavond al na een half uur duidelijk dat Engeland eindelijk weer eens kon denken aan een zege. Na een rake kopbal van Harry Maguire en een bekeken schot van Jadon Sancho stond het voor rust al 2-0.