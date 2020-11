Alweer een cruciale week voor brexit, maar waar staan we nu eigenlijk?

EU-onderhandelaar Michel Barnier komt aan in Londen voor een nieuwe onderhandelingsronde. - ANP

Het is de week van de waarheid voor de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. En ja, dat is over de brexit al wel vaker gezegd, maar het is toch echt (alweer) zo. We zetten op een rij waar de onderhandelingen nu nog op hangen en waar het heen gaat. Voor het einde van volgende week moeten de EU en het VK afspreken hoe ze in de toekomst met elkaar omgaan en handelen. Als dat niet lukt, is er te weinig tijd om voor het einde van het jaar een deal af te ronden.

Waarom gaat het eigenlijk nog over brexit? De Britten hebben de Europese Unie feitelijk al verlaten, op 31 januari van dit jaar. Op dat moment startte een overgangsperiode waarin er weinig veranderde voor gewone mensen en bedrijven. Vanaf middernacht op 31 december verandert er wel degelijk iets, want dan loopt die overgangsperiode af. Dan treden de regels van de Wereldhandelsorganisatie in werking. Dat zal zorgen voor extra belastingen en douanecontroles voor Britse goederen die naar de EU komen. Ook worden er lange vertragingen op snelwegen en in de havens verwacht, door grote administratieve druk. Britse bedrijven mogen niet zomaar meer zaken doen in de EU. Voor beide partijen geen gewenste uitkomst, dus wordt er nog onderhandeld. Vier pijnpunten Over best veel van de zaken die in een zogenoemd vrijhandelsakkoord geregeld worden, zijn de EU en het VK het eens, vertelt Rem Korteweg, brexitspecialist bij Instituut Clingendael. Maar er zijn nog vier grote pijnpunten waar de partijen het deze week over eens moeten worden.

Hier gaat het om in de onderhandelingen De Ierse grens: na brexit zal de Ierse grens de enige plek zijn waar de EU (Ierland) en het VK elkaar op het land aanraken. De partijen moeten het definitief eens worden hoe daar goederen en mensen worden gecontroleerd. Visserij: in de jaren '70 is afgesproken dat Europese vissers in alle territoriale wateren van de EU mogen vissen. Dus Franse en Nederlandse vissers mogen in Schotse wateren vissen. Nu de Britten zich afscheiden, willen de Britse vissers die wateren voor zichzelf. Ze willen afspraken over hoeveel vis andere vissers mogen vangen. Visserij is economisch gezien geen grote sector, maar is voor zowel Nederland, Frankrijk als het VK een politiek gevoelig onderwerp. Het gelijke speelveld. Daarbij geldt dat iedereen zich aan dezelfde handelsregels houdt op de interne markt van de EU. De Britten willen zich niet committeren aan de level playing field-regels, want die zouden te veel van hun zelfstandigheid afnemen. De EU stelt strenge regels aan bijvoorbeeld staatssteun. Governance. De regels van het handelsakkoord. Hierin wordt afgesproken wat de partijen doen als bijvoorbeeld het VK zich niet aan de regels houdt. Normaal is dat een langdurig proces, de EU wil dat kunnen versnellen.

Het belangrijkste punt is het gelijke speelveld, waarbij iedereen die handelt in de interne markt van de EU zich aan dezelfde regels moet houden. "Dat is voor het VK een politiek onderwerp, voor de EU een economisch onderwerp", zegt Korteweg. "De EU is bang voor een Singapore aan de Thames, een zelfstandige staat met laksere regels, waardoor de interne markt in gevaar wordt gebracht. Maar de Britten wíllen juist kunnen afwijken van de EU-regels." Wat doet Johnson? De grootste vraag is - al maanden - wat premier Boris Johnson eigenlijk wil, zegt brexitspecialist Rem Korteweg. Politiek gezien zit hij in een onmogelijke positie. "Hij moet zijn afweging aan zijn achterban kunnen verkopen", zegt Korteweg. "Die is al kritisch op hem, om hoe hij de lockdown en corona heeft aangepakt. Als hij toegeeft, is dat politiek gevaarlijk voor hem." "Het is kiezen tussen twee kwaden", zegt Korteweg. "Daardoor is het fundamenteel onzeker tot het laatste moment. De EU zal blijven dooronderhandelen tot het gaatje, tot het niet meer kan, maar er is een limiet", zegt hij.