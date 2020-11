Basketbalsters in EK-kwalificatie pijnlijk onderuit tegen Slowakije

Zaterdag staat de volgende wedstrijd op het programma, tegen Hongarije. De winnaar van de groep van Oranje en de vijf beste nummers twee plaatsen zich voor de Europese titelstrijd, volgend jaar in Spanje en Frankrijk. In februari worden de laatste en beslissende poulewedstrijden gespeeld.

De ploeg van bondscoach Hakim Salem ging in de Sporthallen Zuid, ondanks een maximale voorsprong van dertien punten, uiteindelijk met 84-64 onderuit in het EK-kwalificatieduel met Slowakije. Bij een zege was Oranje dicht bij een eerste EK-deelname sinds 1989 geweest.

De Nederlandse basketbalsters hebben in Amsterdam een grote kans laten liggen om goede zaken te doen in de strijd om een EK-ticket.

Oranje kende een sterke start tegen Slowakije en had dankzij een flinke spurt in het tweede kwart zelfs een voorsprong van dertien punten. Na een helft spelen was die geslonken tot zeven punten maar alsnog leek er geen vuiltje aan de lucht voor Nederland, waar Laura Cornelius op dreef was. Ze miste geen bal en kwam tot veertien punten.

In het derde kwart ging het echter helemaal mis bij Oranje. Slowakije scoorde er lustig op los en de fouten bij Nederland, dat nog maar amper wist te scoren, stapelden zich op. Het resulteerde in een achterstand van elf punten, die dankzij een sterk slot nog werd teruggebracht tot zeven punten.

Het leverde nog wat hoop op voor het laatste kwart, maar na twee snelle driepunters aan Slowaakse kant was het verzet van Oranje alsnog gebroken. Uiteindelijk moest Nederland twintig punten toegeven op de Slowaaksen waardoor de ploeg zakte naar de derde plek in de groep.

Samen met de nationale ploegen van Slowakije en Hongarije leeft Oranje deze week in een gecreëerde bubbel in een hotel langs de A4 bij Schiphol. Bekijk in de video hieronder hoe dat eruit ziet.