Veroordeelde wapenhandelaar Kouwenhoven ongewenst in Zuid-Afrika

Kouwenhoven (78) werd in Nederland in 2017 bij verstek tot een gevangenisstraf van 19 jaar veroordeeld voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia. Met de wapenleveranties schond hij het embargo dat was ingesteld door de Verenigde Naties. De Hoge Raad liet de uitspraak van het hof een jaar later in stand.

Zuid-Afrika heeft de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven tot ongewenst persoon verklaard en zijn visum ingetrokken. De door Nederland gezochte wapenhandelaar heeft tien dagen de tijd om tegen het besluit in beroep te gaan, schrijft persbureau Bloomberg. De Amerikaanse nieuwssite heeft de brief gelezen waarin het besluit aan Kouwenhoven is meegedeeld.

Kouwenhoven woont sinds 2016 in Kaapstad. Een poging van Nederland om hem uitgeleverd te krijgen, liep dit jaar spaak. Volgens de Zuid-Afrikaanse rechter was uitlevering in strijd met het uitleveringsverdrag, omdat Kouwenhoven zijn misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia had gepleegd. Kouwenhoven is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

Gevolgen

Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie bevestigde tegen Afrika-correspondent Bram Vermeulen dat Kouwenhoven het land uit moet, zei Vermeulen in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Maar het is onduidelijk wat de gevolgen zijn.

"Kouwenhoven is nu een ongewenst burger en tegelijkertijd moet het hoger beroep over zijn uitlevering nog beginnen", zei Vermeulen. "De vraag is of hij in Zuid-Afrika kan blijven." Het hoger beroep dient eind deze maand.