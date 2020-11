Oranje bindt op EK ook strijd aan met het Noord-Macedonië van Pandev

Noord-Macedonië heeft zich dankzij een 1-0 zege op Georgië voor het eerst in de historie geplaatst voor het EK. En daarmee is voor het Nederlands elftal duidelijk geworden wie de derde en laatste tegenstander is in de groepsfase van het eindtoernooi, volgend jaar zomer. Behalve Noord-Macedonië treft Oranje ook Oekraïne en Oostenrijk in groep C.

Het duel tussen Georgië en Noord-Macedonië in een lege Dinamo Arena in Tbilisi was de finale van Pad D, de Nations League-route naar het EK voor de allerkleinsten van Europa. Uitgerekend veteraan Goran Pandev schoot zijn land naar de winst.

De 37-jarige sterspeler van het team rondde in de 56ste minuut een flitsende combinatie door het centrum via Eljif Elmas en Ilija Nestorovski af.