'Motivering bij straf Groenewegen ontbreekt, UCI moet helderheid geven'

Traksel: 'Ben bang dat straf Groenewegen nattevingerwerk is geweest' - NOS

Wielrenner Dylan Groenewegen kreeg deze week een forse straf opgelegd voor de crash die hij in augustus veroorzaakte in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte. Een schorsing van negen maanden werd nog niet eerder uitgesproken voor een dergelijke actie van een sprinter. Het leidde al tot gefronste wenkbrauwen bij enkele oud-renners. En ook bij Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. Over de motivering van deze sanctie van de internationale wielerunie UCI is namelijk niks bekend. "Dat baart me wel zorgen, want in het recht is transparantie heel belangrijk. Je moet goed kunnen volgen wat precies de motivering is en welke juridische grondslagen aan de straf ten grondslag liggen. Waarom een bepaalde sanctie is opgelegd", aldus Olfers.

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht - ANP

Volgens Olfers is het nu vooral gissen naar de motivering. "Er kunnen een aantal zaken meegenomen zijn, bijvoorbeeld de fysieke schade, maar ook het imago van de sport. Óf dat allemaal is meegewogen en in welke mate, weten we nu niet. Daar zou de UCI gewoon helderheid over moeten geven."

Fysieke schade Bij de valpartij in de Ronde van Polen gingen onder anderen Jakobsen en Groenewegen zelf tegen de grond. Jakobsen werd na zijn val twee dagen in coma gehouden. Zijn gezicht was verbrijzeld, maar alle vitale organen waren intact. Hij is nog steeds herstellende en hoopt snel weer op de fiets te kunnen stappen om te trainen.

Olfers noemt het niet meer van deze tijd dat tuchtrechtszaken niet openbaar worden gemaakt. "In het voetbal is er bijvoorbeeld al veel meer transparantie. Zeker als het gaat om uitspraken. Je kunt gewoon alles downloaden." Houvast Bobbie Traksel, voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Beroepswielrenners (VVBW), vindt de straf van negen maanden schorsing voor Groenewegen eveneens fors. "Maar ik kan leven met negen maanden als het een rechtmatige straf is die altijd op dezelfde manier wordt uitgesproken. Je moet wel houvast hebben, zodat je weet wat de mogelijke gevolgen zijn (qua straf, red.) als je de deur dichtgooit in een sprint."

Bobbie Traksel - Pro Shots