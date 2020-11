Grote vraag bij een vuurwerkverbod: waar laten we ‘levensgevaarlijk’ vuurwerk?

Komt er een algemeen vuurwerkverbod of niet? Morgen hakt het ministerie de knoop door. Mocht het een 'ja' zijn dan roept dat de vraag op of en waar dat vuurwerk veilig kan worden opgeslagen. De komende weken komen nog miljoenen kilo's vuurwerk het land in.

Het vuurwerk komt met honderdduizenden kilo's tegelijk vanuit China aan in de Rotterdamse haven. Daar worden de containers binnen een dag soms twee opgehaald en vervolgens in een tijdelijke opslag gelegd. Vervolgens wordt het vuurwerk verspreid over de verkooppunten. Bij een verbod stokt die cyclus en blijft al het vuurwerk in de al overvolle bunkers liggen.

Groot deel vuurwerk moet nog komen

"Wij verwachten nog 85 containers. Dat komt neer op zo'n 2,5 miljoen kilo vuurwerk", zegt Jasper Groeneveld van vuurwerkbedrijf Lesli. Navraag bij enkele grote Nederlandse vuurwerkbedrijven leert dat tussen de 40 en 60 procent van het bestelde vuurwerk nog binnen moet komen. Waar dat allemaal naartoe moet bij een verbod, weet niemand.

Normaliter zou je het in bunkers in Duitsland kunnen opslaan, zegt Groeneveld. "Maar daarvoor heb je vergunningen nodig en het duurt zeven of acht maanden om dat te regelen." Het vuurwerk voor langere tijd opslaan bij verkooppunten is in veel gevallen onveilig. Zo maakt Ramon van Rooijen van Intratuin Voorschoten - hun opslag ligt al wél vol met vuurwerk - zich zorgen. "Volgens onze vergunning moet het vuurwerk uiterlijk in de tweede week van januari weg zijn. Wij weten echt niet wat ermee moet gebeuren als er een verbod komt."