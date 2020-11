Couppleger en oud-president van Ghana Jerry Rawlings overleden

Twee jaar later pleegde hij opnieuw een staatsgreep. omdat hij de burgerregering krachteloos vond, met name wat betreft haar economische beleid. Rawlings werd de leider van een militair-civiel bestuur. Beide staatsgrepen gingen met de executie van hooggeplaatste militairen en politici gepaard.

Dat ging aanvankelijk wel met geweld gepaard. In 1979 gaf hij als luchtmachtofficier leiding aan een succesvolle opstand tegen de toenmalige militaire machthebbers. Daarna droeg hij de macht over aan een burgerbestuur.

Voormalig president van Ghana Jerry Rawlings (73) is na een kort ziekbed overleden. Hij was de eerste gekozen president van het West-Afrikaanse land en wordt als de drijvende kracht beschouwd achter de ontwikkeling van Ghana tot een democratie.

Na de tweede staatgreep vormde Rawlings Ghana om tot een democratie met een meerpartijenstelsel. In 1992 won hij de presidentsverkiezingen en vier jaar later opnieuw. In 2001 trad hij af, omdat zijn termijn erop zat en hij zich niet opnieuw verkiesbaar kon stellen.

Rawlings bleef een machtsfactor in de Ghanese politiek. In 2010 werd hij gezant van de Afrikaanse Unie in Somalië. In 2019 vertegenwoordigde hij zijn land bij de uitvaart van dictator Robert Mugabe in Zimbabwe.

"Een boom is omgevallen", zei president Akufo-Addo. Op 7 december zijn er presidentsverkiezingen in Ghana. De president heeft de campagne voor zijn herverkiezing stilgelegd en een week van nationale rouw afgekondigd.