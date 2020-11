Kamermeerderheid stemt voor omstreden belastingvoordeel voor bedrijven

Een omstreden belastingvoordeel voor bedrijven gaat door. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de zogeheten Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Met de BIK wil het kabinet bedrijven verleiden om ondanks de coronacrisis te blijven investeren. Investeringen zijn nodig om de economie aan te jagen, is de redenering van het kabinet. Volgens het plan kunnen ondernemers een deel van hun investeringen aftrekken van de loonbelasting. De komende twee jaar is daar in totaal 4 miljard euro voor uitgetrokken.

Een groot deel van de oppositie ziet helemaal niets in de BIK en beschouwt die als een poging van het kabinet grote bedrijven te spekken. Volgens de critici worden nu alleen maar investeringen naar voren gehaald die anders over een paar jaar toch wel zouden worden gedaan en laat het plan de werkgelegenheid niet stijgen. "De BIK is ineffectief en we zijn tegen", zei PvdA-Kamerlid Nijboer.

De BIK is een onderdeel van het Belastingplan en veel kritische oppositiepartijen zijn daar wel voor, omdat er allerlei zaken worden geregeld voor lagere inkomens, zoals een huurverlaging en het verlagen van de eerste belastingschrijf. "We stemmen dus wel voor het Belastingplan, maar zijn tegen de BIK", zo zei Nijboer, ook namens GroenLinks.

De omstreden BIK is de afgelopen tijd wel aangepast. Zo'n 65 procent van het beschikbare bedrag zal terechtkomen bij het midden- en kleinbedrijf. In het oorspronkelijke voorstel was dat nog 59 procent. Dat meer kleine bedrijven van de regeling profiteren, trok SGP, Forum voor Democratie en Van Haga over de streep.

Het voorstel moet ook nog de Eerste Kamer, maar ook daar is vermoedelijk een meerderheid voor.