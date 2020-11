Geboren winnaar Verstappen heeft leren genieten van tweede en derde plaatsen

Max Verstappen - EPA

Eén GP-zege, vijf tweede plaatsen en drie keer derde. Naar de erelijst van Max Verstappen in 2020 kun je op twee manieren kijken. Het aantal overwinningen is beneden verwachting en de gedroomde wereldtitel was nooit serieus in beeld, maar wie de hegemonie van Mercedes meeweegt kan alleen maar concluderen dat de 23-jarige Nederlander zijn beste Formule 1-seizoen afwerkt. En daar is het lijdend voorwerp het in de aanloop naar de Grand Prix van Turkije roerend mee eens. "Mercedes is te dominant, maar ik maak weinig fouten. Het lukt bijna altijd om alles uit de auto te halen, dus ik ben best tevreden." Startschot finale De GP van Turkije vormt zondag het startschot voor de finale van het F1-seizoen. Na twee races in Bahrein staat volgende maand de traditionele afsluiter op het programma: de zonsondergangsrace in Abu Dhabi. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zijn zevende titel dan al lang en breed binnen. Want de spanning is ver te zoeken. De taart is verdeeld en de Brit kan de klus in Istanbul dit weekend al klaren: teamgenoot Valtteri Bottas moet acht punten meer scoren om het kampioensfeestje uit te stellen. Verstappen is al zeker van de derde plek in het WK en kan Hamiltons teamgenoot nog wel van de tweede positie verdringen.

Max Verstappen is kritisch over de conceptkalender voor 2021, die de Formule 1 deze week heeft gepubliceerd. "23 races is erg veel. Zeker voor de monteurs. Dat hou je niet eindeloos vol, dus ik denk dat er aanpassingen nodig zijn. Een paar oninteressante races cancellen lijkt me beter, maar we kennen de reden dat dat niet gebeurt." Saudi-Arabië Over de omstreden race in Saudi-Arabië is Verstappen helder. "Als de Formule 1 bepaalt dat we daarheen gaan, moet ik daar rijden."

Dat is in de resterende vier races ook Verstappens doel. "Natuurlijk ga ik proberen tweede te worden. We moeten dit seizoen zo goed mogelijk afronden want de huidige auto vormt de basis voor volgend jaar. We profiteren in 2021 van de dingen die we nu verbeteren." Tijdens een videosessie met Nederlandse journalisten klinkt en oogt Verstappen opgewekt. Dat blijkt al meteen in het begin als de verbinding hapert: vragen en antwoorden gaat met horten en stoten en diverse keren bevriest Verstappens beeld. "Het geld is op. Daarom hebben we geen Wifi meer." Omgaan met verliezen De Red Bull-coureur bevestigt monter dat hij beter heeft leren omgaan met verliezen. "Het is geen geheim: ik doe niet mee voor troostprijzen. Ik wil altijd en overal de beste zijn, maar ik heb geen zin om het hele jaar gefrustreerd rond te lopen omdat ik geen grand prixs win."

Lewis Hamilton vierde twee weken geleden op Imola zijn overwinning, waarmee hij weer een stap dichter bij de zevende wereldtitel kwam - Pro Shots

Verstappen heeft lessen geleerd en de focus verlegd. "Ik kan inmiddels genieten van tweede en derde plaatsen. Het geeft ook voldoening als mijn rondetijden Mercedes benaderen en als ze niet zomaar een gat slaan. Alles uit de auto halen en het best mogelijke resultaat neerzetten, daar draait het om." "Als je realistisch kijkt, word ik elke race derde, maar ik heb het vaak overtroffen. Daar mag ik niet over klagen, hoewel vier uitvalbeurten natuurlijk balen is." De recentste 'DNF' (did not finish) was op Imola, eind oktober. Verstappen werd daar in tweede positie geveld door een klapband. Over de oorzaak tast hij nog steeds in het duister. "Ik heb nog niks gehoord en denk dat Pirelli (de bandenleverancier, red.) nog steeds aan het onderzoeken is. We hebben beelden teruggekeken en ik geloof niet dat het is veroorzaakt door brokstukken van andere auto's of zo."

Max Verstappen valt uit op Imola - F1

De deceptie toen in Italië is voor Verstappen inmiddels wel voltooid verleden tijd. "Ik kan het toch niet terugdraaien. We konden er als team niks aan doen. Ik kijk naar de positieve dingen. Zoals de pitstops: mijn crew heeft het hele seizoen top gepresteerd. Echt indrukwekkend. Ik geloof dat we in elke grand prix de snelste bandenwissel hebben gedaan. Vroeg of laat gaat dat ons aan een overwinning helpen." Istanbul Verstappen verheugt zich op de race in Istanbul, waar de F1 in 2011 voor het laatst was. "Ik ben hier nog nooit geweest, maar dat geldt voor veel coureurs. Het oogt mooi. Ik reed dit circuit vroeger vaak met het F1-computerspel en verheug me hier echt op. Leuk ook dat we weer op een nieuwe baan zijn. Dat geeft dit seizoen nog wat opwinding."

Max Verstappen in actie - AFP

Red Bull Racing begint in Turkije, ondanks Verstappens rondjes op de computer, min of meer op nul. "We hebben hier totaal geen ervaring. Aan de gegevens van tien jaar geleden heeft het team ook niks. De auto's zijn heel anders en er ligt nieuw asfalt, dus ik heb veel geoefend op de simulator", zegt Verstappen. De trackwalk, een wandeling over het circuit om te zien waar de moeilijke stukken zitten, liet hij schieten. "Dat doe ik al sinds 2017 niet meer. Ik rij mijn eerste trainingsrondje wel wat langzamer. Dat is mijn trackwalk." Istanbul Park heeft nog maar weinig geheimen voor de simmende coureur. "Er zijn veel ruime bochten, waardoor je veel verschillende lijnen kunt rijden. Inhalen is hier ook geen probleem. Dat kan de race boeiend maken. En vooral die lange bocht acht wordt zwaar voor de nek. Die krijgt het door de G-krachten zwaar te verduren, maar daar zijn we op getraind."