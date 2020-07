Primeur: UEFA-licentie voor vrouwenteams van Ajax, PSV en FC Twente

Komend seizoen eist de Europese voetbalbond UEFA voor het eerst dat clubs die deelnemen aan de Women's Champions League in het bezit zijn van een UEFA-licentie. De licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB heeft die inmiddels verstrekt aan de vrouwenteams van Ajax, PSV en FC Twente.

Nederland mag door de goede prestaties in Europa van de afgelopen jaren voor het eerst twee clubs afvaardigen. PSV is als nummer één van de competitie rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, terwijl nummer twee Ajax via de play-offs een plek in het toernooi moet zien te veroveren.

Een jaar geldig

FC Twente, dat afgelopen seizoen de Nederlands deelnemer was en in de achtste finales strandde tegen Wolfsburg, is de komende editie niet van de partij, maar vroeg desondanks wel een UEFA-licentie aan. De licentie geldt voor een jaar.

Om in aanmerking te komen voor een UEFA-licentie moet een club voldoen aan diverse eisen, onder meer op het gebied van financial fair play, de infrastructuur, medische zaken en personeelszaken. Zo moeten alle voetbalsters van de club een contract hebben.