NOC*NSF zet in op hervatting topcompetities half december

In de ogen van NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen is het ook belangrijk om de verenigingssport weer aan de praat te krijgen. Momenteel wordt er in Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus amper in competitieverband gesport. Alleen het betaald voetbal (ere- en eerste divisie) en de eredivisie vrouwen kregen een uitzonderingspositie van het kabinet.

De sportkoepel praat volgende week met topambtenaren van het ministerie van VWS en een week later met minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. De achterliggende gedachte is dat sporters die volgend jaar op de Olympische Spelen uitkomen competitiewedstrijden hard nodig hebben.

NOC*NSF werkt momenteel aan een plan 'Heropening Sport', dat het kabinet moet overtuigen dat verantwoord sporten in coronatijd mogelijk is.

Wedstrijden

"Atleten in topcompetities zoals bijvoorbeeld hockey hebben wedstrijden nodig in de voorbereiding op Tokio 2021. Daarbij hopen we dat er snel weer in groepen kan worden getraind en er onderlinge wedstrijden kunnen plaatsvinden binnen een vereniging. Voor de andere competities ligt het opstarten van de competities iets anders", verklaarde Dielessen donderdag bij een informele bijeenkomst in de aanloop naar de Algemene Vergadering van NOC*NSF, volgende week.

Die andere competities zouden begin volgend jaar weer hervat moeten worden. "Daarna denken we pas aan sportkantines, kleedkamers en toelaten van publiek. Dat is wat ons betreft het laatste aspect in de route naar hervatting van de sport", aldus Dielessen.

Minister Van Ark spreekt maandag bij de Algemene Vergadering de aangesloten sportbonden toe. "We hopen dat ze duidelijk maakt hoe belangrijk ze sport vindt", keek de directeur van NOC*NSF ook vast vooruit naar de bijdrage van de bewindsvrouw.