Kluivert heeft geduld met basisplaats in Leipzig: 'Ben nog aan het leren'

"Er is zeker weer veel gebeurd", zegt hij zelf. Er is altijd wat te bespreken met Justin Kluivert. De inmiddels besnorde buitenspeler heeft zich voor het eerst als speler van RB Leipzig gemeld bij Jong Oranje.

Hij maakte begin oktober op huurbasis de overstap van AS Roma naar de Bundesligaclub. De belangrijkste reden? "Ik wil natuurlijk spelen. Maar je krijgt je plek niet gratis, dat weet ik ook." En zeker niet bij Leipzig, vorig jaar halvefinalist in de Champions League en momenteel de grootste uitdager van Bayern München in Duitsland. Voorlopig moet Kluivert het vooral doen met invalbeurten. Kluivert moet nog leren Dat stoort hem niet. "Nee, ik heb pas net de eerste maand achter de rug. Ik moet nog steeds leren wat de trainer van me vraagt op bepaalde posities. Dus eerst dat onder de knie krijgen, dan komt het wel." De Duitsers huren de 21-jarige Kluivert voor de rest van het seizoen. In Rome was de Nederlander op een zijspoor beland. "Of ik daar niet meer lekker in mijn vel zat?", herhaalt de speler de vraag. "Misschien een beetje."

Justin Kluivert op de grond - Pro Shots

"Ik had misschien iets nieuws nodig. En dan ben ik blij dat ik naar zo'n club als Leipzig kan. Een topploeg en voor jonge jongens als ik een heel goede stap in de ontwikkeling." De (tijdelijke) overgang deed in ieder geval een hoop minder stof opwaaien dan de stap die Kluivert daarvoor maakte: als tiener van Ajax naar Roma. Hij sloeg een nieuw contract bij Ajax, waar hij nog geen vaste basisspeler was, af en koos voor het buitenland. Zou hij het zo weer doen? Het avontuur bij Roma is niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Toch speelde hij in twee jaar tijd 68 duels voor de Italiaanse club, waarin hij negen keer scoorde en tien keer een assist gaf. Had hij het - met de kennis van nu - destijds als jong talent bij Ajax anders gedaan? "Ik weet het niet. Het was wel een sprong in het diepe, maar ik ben ook blij dat ik het heb gedaan. Dingen lopen zoals ze lopen en daarom ben ik nu bij Leipzig."