Raad voor de Journalistiek wijst klacht tegen NOS om video over abortus af

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht tegen de NOS van de christelijke organisatie Stichting Schreeuw om Leven afgewezen.

Volgens de Raad heeft NOS op 3 journalistiek zorgvuldig gehandeld bij een video over de opgelaaide discussie rond abortus. Daarnaast benadrukt de instelling in het vonnis dat een klacht niet gebruikt mag worden als middel om de eigen mening te verkondigen of journalisten huiverig te maken een onderwerp van een bepaalde kant te belichten.

In de ogen van de stichting, die ageert tegen abortus, was er in de video sprake van onjuiste en suggestieve berichtgeving. Verder zei de stichting in de zaak vaker soortgelijke klachten in te dienen als het van mening is dat er onjuist over abortus wordt gesproken.

Voor- en tegenstanders

De NOS wierp tegen dat er veel tijd en moeite is gestoken in het vinden van een juiste balans in aandacht voor voor- en tegenstanders in de discussie over abortus. Als het gaat om de medische uitleg in de video hebben bijvoorbeeld drie in abortus gespecialiseerde artsen meegelezen. Na klachten van de stichting zijn er onder de video nog twee aanvullingen geplaatst.

Volgens de Raad voor de Journalistiek "siert" dit de NOS, maar is het vooral aan journalisten zelf hoe ze een onderwerp willen belichten. Ook heeft NOS op 3 aannemelijk gemaakt dat er gedegen onderzoek is verricht.

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff is zeer tevreden over de uitspraak. "Vooral ook omdat wordt gezegd dat de Raad niet als middel mag worden gebruikt of misbruikt om eigen opvattingen extra onder de aandacht te brengen", zegt hij. "Daar is het klachtrecht niet voor, zegt de Raad, en dat is natuurlijk zo. Die opmerking is een belangrijke steun voor de gehele journalistiek."