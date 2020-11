Verdachte aangehouden voor beschieten Saudische ambassade

In Zoetermeer heeft de politie een 40-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van de ambassade van Saudi-Arabië. Het gebouw aan de Koninginnegracht in Den Haag werd vanochtend vroeg onder vuur genomen. Niemand raakte gewond.

De politie vond voor het gebouw kogelhulzen op straat. Ook zaten er op kogelgaten in muren en ramen van het gebouw.

Team Grootschalige Opsporing

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TOG) geformeerd, dat begon met een uitvoerig (sporen)onderzoek. Het onderzoek leidde naar de verdachte uit Zoetermeer.

Bij zijn arrestatie is onder meer een personenauto in beslag genomen. De man zit vast en wordt gehoord. De politie heeft nog geen verdere details bekendgemaakt over de verdachte of het onderzoek.