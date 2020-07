Robben-mania in Groningen: shirts al bijna uitverkocht

De terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen heeft een stormloop veroorzaakt op shirts met nummer 10 en de naam van de vedette. Er zijn inmiddels al zo'n 1.800 shirts over de toonbank van de fanshop gegaan en de meeste maten zijn al bijna uitverkocht.

"Het is een gekkenhuis", zegt Tim van der Molen, hoofd merchandising bij FC Groningen. "Dit zijn aantallen waar we normaal gesproken een jaar mee voortkunnen. Nu is de voorraad er al in drie dagen doorheen gegaan." Populaire maten als M en L zijn al bijna op en kunnen pas over een paar weken weer worden geleverd.

Alleen maar Robben

Het zijn op een enkele uitzondering na alleen shirts van Robben die worden verkocht. "Ik heb gisteren een shirt met de naam Van Hintum langs zien komen en soms is er iemand die zijn eigen naam op het shirt wil. Voor de rest is het alleen Robben", vertelt Van der Molen.

De shirts raken weliswaar op, maar letters zijn er genoeg. "We snijden de letters hier ter plekke uit, dus dat is geen probleem. Maar ook daarbij maken we overuren." Om de grote vraag aan te kunnen, worden de vijf personeelsleden van de fanshop deze periode bijgestaan door een kleine tien vrijwilligers.