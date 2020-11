Hiddink krijgt na kort geding groen licht als bondscoach van Curaçao

Na een schorsing van een halfuur liet Bicentini weten de brief inderdaad in te trekken, op voorwaarde dat hij een financiële compensatie zou krijgen. Die wens is ingewilligd.

In de rechtszaal werd duidelijk dat de FFK Bicentini aanbood een jaarsalaris mee te geven, maar de trainer kon zich daar niet in vinden. Duidelijk werd dat hij ook een vergoeding wil als de ploeg erin slaagt zich te kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar, omdat Bicentini vindt dat een eventuele plaatsing ook zijn verdienste zou zijn.

Het werken aan die missie kan nu worden voortgezet door Hiddink, die in afwachting van het kort geding op het eiland verbleef. De Curaçaose ploeg, die deze week nog zonder bondscoach trainde, nam nog nooit deel aan een WK.

Wisseling van de wacht grote verrassing

De 74-jarige Nederlander werd in augustus aangesteld als eindverantwoordelijke, tot verbazing van Bicentini, die tijdens een fietsrondje door Gelderland en via zijn dochter moest vernemen dat in de media stond dat hij zijn baan kwijt was.

"Dit had ik totaal niet zien aankomen en ik heb ook nooit een signaal ontvangen dat dit zou gebeuren", vertelde de trainer, die de afgelopen vier jaar grote successen met de ploeg boekte, zoals het winnen van de Caribbean Cup en het bereiken van de kwartfinales van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika.

Hiddink vertelde kort daarna te zijn geschrokken van de situatie. "Ik ga geen handtekening zetten voordat alles keurig netjes is afgehandeld", was zijn reactie. "Eerst moet het goed geregeld worden, zodat ik kan tekenen. Anders blijf ik weg."