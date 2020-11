5658 nieuwe besmettingen, 240 meer dan gisteren

Of het aantal doden verder stijgt hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 679 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 658. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

Kentering

Ook in andere Europese landen is sprake van een neerwaardse trend, maar niet overal. In bijvoorbeeld Zweden, Portugal en Polen is dat vooralsnog niet zo. In België en Tsjechië, waar de tweede golf nog groter was dan in Nederland, is ook sprake van een duidelijke kentering. Ook in Frankrijk neemt het aantal besmettingen af.

Swipe naar links om van zeven andere landen de besmettingsgraad te zien: