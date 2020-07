Duizenden toeslagendossiers te vroeg vernietigd bij Belastingdienst

Het gaat onder meer om dossiers met rechtbankstukken. Uitgezocht wordt nu of er bij de rechtbank nog stukken zijn, alhoewel ze ook daar na enige tijd vernietigd worden.

Het gaat om stukken die tussen 2009 en 2012 in de archieven zijn opgeslagen en die twaalf jaar bewaard moesten worden, omdat het om toeslagen gaat. Door een fout zijn ze zeven jaar bewaard gebleven, een termijn die voor belastingdossiers geldt.

Duizenden dossiers van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn jaren te vroeg vernietigd. Het gaat om 9000 dossiers van mensen die toeslag kregen en in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

De commissie-Donner deed onderzoek naar de werkwijze van de Belastingdienst en adviseerde ruimhartige compensatie voor ouders. Half juni was er opnieuw ophef toen bleek dat een bepaald document niet met Donner was gedeeld.

In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders door de Belastingdienst ten onrechte van fraude met toeslagen voor kinderopvang beschuldigd. Ze moesten zo veel geld terugbetalen dat ze in financiële problemen kwamen. Staatssecretaris Snel trad vanwege de kwestie af en Financiën deed aangifte tegen de eigen Belastingdienst .

Het Kamerlid zet zich samen met SP'er Leijten al jaren in om ouders bij te staan die ten onrechte van fraude met toeslagen werden beschuldigd. Veel ouders kwamen in de financiële problemen, die bij sommigen nog altijd niet zijn opgelost.

Parlementair onderzoek

CDA-Kamerlid Van Dam is vanavond gekozen als voorzitter van de commissie van Kamerleden die betrokkenen in de toeslagenaffaire onder ede gaat horen. De parlementaire commissie onderzoekt de politieke verantwoordelijkheid in de langlopende affaire.

Van Dam werd door de andere leden van de commissie gekozen. Eerder vandaag stemde de Kamer officieel in met de parlementaire ondervraging.