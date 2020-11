Geen quarantaineplicht en vermoedelijk toch toeschouwers bij OS Tokio 2021

"Atleten, coaches en functionarissen die in aanmerking komen voor de Spelen in Tokio mogen het land binnenkomen, op voorwaarde dat er belangrijke maatregelen worden genomen voordat ze naar Japan afreizen", zei Toshiro Muto, het hoofd van het organisatiecomité.

Atleten die zich volgend jaar in Tokio melden voor de Olympische Spelen hoeven bij aankomst in Japan niet eerst twee weken in quarantaine. De organisatie heeft dat donderdag laten weten. De Japanners kijken nog naar andere maatregelen, zoals een verplichte coronatest voor vertrek naar Tokio.

De deelnemers zullen volgend jaar voortdurend in hun eigen omgeving moeten blijven. De sporters worden met speciaal vervoer van het eigen dorp naar wedstrijden en trainingsaccommodaties gebracht, zo werd in een eerder stadium al duidelijk. Dit alles om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Buitenlandse toeschouwers?

Het is volgens Muto wel de bedoeling ook buitenlandse toeschouwers toe te laten bij de olympische wedstrijden. Duidelijkheid daarover is pas in het voorjaar van 2021 te verwachten. "Het is onmogelijk om een quarantaineperiode van veertien dagen in te stellen voor buitenlandse toeschouwers, dus is het van belang vooraf en bij aankomst te testen", zei hij over de komst van fans.

Ook IOC-voorzitter Thomas Bach heeft goede hoop dat de de tribunes in Tokio tot op zeker hoogte gevuld zullen zijn. "Het spijt me dat ik nog geen precieze aantallen kan geven. Maar ik denk dat we meer en meer erop kunnen vertrouwen dat we een respectabel aantal toeschouwers zullen hebben. Hoeveel en onder welke voorwaarden, dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd."

'Maak de afweging: is het echt nodig?'

Bij NOC*NSF zijn ze blij met de voorgenomen versoepelingen. "We hebben gehoord dat de intentie er is om de mogelijkheden te verruimen en ik denk dat dat goed is. Maar we blijven zeggen: maak de afweging of het echt nodig is. Beperk de reisbeweging als dat kan", stelt technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF.