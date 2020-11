Ordemaatregelen tegen turntrainers Wevers en Zijp versoepeld

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft de ordemaatregelen tegen turntrainers Vincent Wevers en Nico Zijp versoepeld. Beiden mogen weer contact hebben met leden en oud-leden van turnbond KNGU.

Bovendien mag Zijp weer centrale trainingen geven aan onder anderen zijn pupil Tisha Volleman. Wevers keerde eerder al terug in de turnhal.

Grootschalig onderzoek van ISR

Beide turntrainers kregen de maatregelen eerder dit najaar opgelegd in het belang van een grootschalig onderzoek van het ISR naar misstanden in de turnsport. Verschillende oud-turnsters kwamen afgelopen zomer naar buiten met getuigenissen over machtsmisbruik en intimidatie in de turnhal.

De aanklager heeft nu bepaald dat de ordemaatregelen tegen Zijp en Wevers niet langer nodig zijn om het onderzoek naar behoren te kunnen uitvoeren. Bij nieuwe meldingen kunnen die maatregelen weer worden verscherpt.

Zijp, trainer bij turnvereniging Flik-Flak in Den Bosch, werd eind juli door de turnbond gevraagd een stap opzij te doen, vrijwillig trok hij zich daarop tijdelijk terug. De trainingen met Volleman, turnster van het Nederlands team, zal hij weer oppakken. Vooralsnog besluit Zijp echter niet terug te keren bij Flik-Flak.