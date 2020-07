Minister Grapperhaus ziet niks in wapenstok en pepperspray voor boa's

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het geen goed idee dat boa's uitgerust worden met wapenstokken en pepperspray. "Het geweldsmonopolie moet alleen bij de politie blijven", zei hij na afloop van een overleg met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

De minister is wel voorstander van meer bodycams voor de opsporingsambtenaren. Nu heeft nog niet elke boa zo'n camera. De minister kon nog niet zeggen of elke boa een camera krijgt, maar volgens hem is het wel bewezen dat een camera afschrikwekkend werkt. Daarnaast wil hij een noodknop waarmee direct contact opgenomen kan worden met de meldkamer van de politie.

Boa's gaan morgen in twintig steden actievoeren omdat ze uitgerust willen worden met verdedigingsmiddelen. Daar roepen ze al jaren om, maar die roep is aangezwollen sinds een boa vorige week op het strand van IJmuiden werd aangevallen. Volgens de bonden hebben boa's vaker te maken met agressie nu ze worden ingezet bij het handhaven van de coronamaatregelen.

Schandalig

Grapperhaus trekt zich de zorgen van de boa's naar eigen zeggen aan. "Het is schandalig dat jonge mensen op het strand bij IJmuiden boa's hebben aangevallen. Dat is ook een kwestie van totaal geen begrip van hoe de samenleving werkt. Als je door een opsporingsambtenaar wordt aangesproken, dan heb je je daaraan te houden."

Volgens hem zouden de noodknop en de bodycam voldoende moeten zijn en is de politie de enige die geweld mag inzetten. "Er zijn burgemeesters die zich zorgen maken over de aansprakelijkheid als boa's geweld mogen gebruiken."